13.04.2025 (07:30)

Занятие по тактической медицине под руководством опытных инструкторов состоялось для мотострелков танкового соединения группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Занятие по тактической медицине под руководством опытных инструкторов состоялось для мотострелков танкового соединения группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны СВО

Занятие по тактической медицине под руководством инструкторов центра тактической подготовки (ЦТП) «Архангел» и представителей «Народного фронта Краснодарского края» состоялось для военнослужащих мотострелкового подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в одном из тыловых районов зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие отработали навыки оказания само- и взаимопомощи, изучили правильные способы приведения в боевое положение жгутов и турникетов, их укладки среди прочего снаряжения. Кроме того, мотострелки оттачивали навыки по наложению кровоостанавливающих средств на руки и ноги в различных условиях. Для этого инструкторы (ЦТП) имитировали контузию личного состава, временную потерю сознания и зрения и другие ситуации, в которых может возникнуть необходимость остановки кровотечения. Особое внимание при проведении занятия было уделено оказанию помощи условно раненому товарищу и его транспортировки в безопасную зону для оказания дальнейшей медицинской помощи медиками. В конце, военнослужащие выполнили норматив по преодолению открытой местности ползком с наложенным на ногу турникетом в условиях ограниченной видимости. Основными критериями для успешной сдачи нормативов являлись скорость и правильность наложения средства остановки крови на условно раненую конечность.

По окончанию занятия представители «Народного Фронта Краснодарского края», совместно с инструкторами ЦТП «Архангел» проверили наполнение тактических аптечек личного состава и доукомплектовали их всеми необходимыми медикаментами.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице