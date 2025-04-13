13.04.2025 (07:30)
Занятие по тактической медицине под руководством опытных инструкторов состоялось для мотострелков танкового соединения группировки войск «Центр» в тыловом районе зоны СВО
Занятие по тактической медицине под руководством инструкторов центра тактической подготовки (ЦТП) «Архангел» и представителей «Народного фронта Краснодарского края» состоялось для военнослужащих мотострелкового подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» в одном из тыловых районов зоны проведения специальной военной операции (СВО).
Военнослужащие отработали навыки оказания само- и взаимопомощи, изучили правильные способы приведения в боевое положение жгутов и турникетов, их укладки среди прочего снаряжения. Кроме того, мотострелки оттачивали навыки по наложению кровоостанавливающих средств на руки и ноги в различных условиях. Для этого инструкторы (ЦТП) имитировали контузию личного состава, временную потерю сознания и зрения и другие ситуации, в которых может возникнуть необходимость остановки кровотечения. Особое внимание при проведении занятия было уделено оказанию помощи условно раненому товарищу и его транспортировки в безопасную зону для оказания дальнейшей медицинской помощи медиками. В конце, военнослужащие выполнили норматив по преодолению открытой местности ползком с наложенным на ногу турникетом в условиях ограниченной видимости. Основными критериями для успешной сдачи нормативов являлись скорость и правильность наложения средства остановки крови на условно раненую конечность.
По окончанию занятия представители «Народного Фронта Краснодарского края», совместно с инструкторами ЦТП «Архангел» проверили наполнение тактических аптечек личного состава и доукомплектовали их всеми необходимыми медикаментами.