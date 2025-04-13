13.04.2025 (07:00)
Передвижную выставку детских рисунков и картин для военнослужащих группировки войск «Центр» доставили волонтёры Народного фронта в зону СВО
Волонтёры Народного фронта в рамках первого этапа проекта «Глазами детей» доставили военнослужащим группировки войск «Центр» передвижную выставку детских рисунков и картин, которая была выставлена в блиндаже одного из соединений группировки в тыловом районе проведения спецоперации (СВО).
Цель проекта – поддержка защитников Отечества. Юные художники выразили свою поддержку защитникам через яркие и трогательные работы, полные искренности. На каждой картине военнослужащие оставили трогательные слова благодарности для детей и свои подписи, что станет мощным свидетельством единства и народной поддержки. В ходе встречи для бойцов был организован небольшой концерт с музыкальным выступлением артиста на саксофоне.
«Проект «Глазами детей» – это яркий пример того, как даже самый маленький человек может внести свой вклад в поддержку наших защитников» – отметила Широкая Ангелина, координатор Молодёжки Народного фронта.
Детское творчество стало мощным источником вдохновения для бойцов, поднимая их боевой дух и напоминая о том, ради чего они сражаются.