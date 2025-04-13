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13.04.2025 (07:00)

Передвижную выставку детских рисунков и картин для военнослужащих группировки войск «Центр» доставили волонтёры Народного фронта в зону СВО

Волонтёры Народного фронта в рамках первого этапа проекта «Глазами детей» доставили военнослужащим группировки войск «Центр» передвижную выставку детских рисунков и картин, которая была выставлена в блиндаже одного из соединений группировки в тыловом районе проведения спецоперации (СВО).

Цель проекта – поддержка защитников Отечества. Юные художники выразили свою поддержку защитникам через яркие и трогательные работы, полные искренности. На каждой картине военнослужащие оставили трогательные слова благодарности для детей и свои подписи, что станет мощным свидетельством единства и народной поддержки. В ходе встречи для бойцов был организован небольшой концерт с музыкальным выступлением артиста на саксофоне.

«Проект «Глазами детей» – это яркий пример того, как даже самый маленький человек может внести свой вклад в поддержку наших защитников» – отметила Широкая Ангелина, координатор Молодёжки Народного фронта.

Детское творчество стало мощным источником вдохновения для бойцов, поднимая их боевой дух и напоминая о том, ради чего они сражаются.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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