13.04.2025 (06:30)

Расчет БПЛА «Мерлин» мотострелкового соединения 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил замаскированную технику и пункты управления БпЛА ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет БПЛА «Мерлин» мотострелкового соединения 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил замаскированную технику и пункты управления БпЛА ВСУ

В ходе ведения воздушной разведки расчет БпЛА «Мерлин» мотострелкового соединения 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил скопление замаскированной техники и точку взлета БпЛА, и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожения с помощью применения артиллерии группировки.

Корректировка огня и подтверждение уничтожения целей также проводил расчет БпЛА «Мерлин». На счету у этого расчета более 160 различных выявленных целей, которые в последующем были уничтожены.

Операторы БпЛА группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и передают на пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.

Разведывательный БПЛА «Мерлин» способен вести разведку в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов на высоте до 5км. Он способен нести различную разведывательную аппаратуру. Задачей БПЛА является обнаружение и наблюдение сооружений и объектов в любое время суток, при различных погодных условиях, в том числе под снежным покровом и за маскировочными сетями, а также оценка заметности объектов.

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