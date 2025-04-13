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13.04.2025 (06:30)

Расчет БПЛА «Мерлин» мотострелкового соединения 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил замаскированную технику и пункты управления БпЛА ВСУ

В ходе ведения воздушной разведки расчет БпЛА «Мерлин» мотострелкового соединения 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» выявил скопление замаскированной техники и точку взлета БпЛА, и передал координаты на пункт управления, где было принято решение на уничтожения с помощью применения артиллерии группировки.

Корректировка огня и подтверждение уничтожения целей также проводил расчет БпЛА «Мерлин». На счету у этого расчета более 160 различных выявленных целей, которые в последующем были уничтожены.

Операторы БпЛА группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и передают на пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.

Разведывательный БПЛА «Мерлин» способен вести разведку в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов на высоте до 5км. Он способен нести различную разведывательную аппаратуру. Задачей БПЛА является обнаружение и наблюдение сооружений и объектов в любое время суток, при различных погодных условиях, в том числе под снежным покровом и за маскировочными сетями, а также оценка заметности объектов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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