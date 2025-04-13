13.04.2025 (05:30)

Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне проведения СВО

В ходе несения боевого дежурства расчет ЗРПК «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

«Противник пытается применять различные тактики, различные виды боеприпасов от беспилотных летательных аппаратов до оперативно-тактических ракет, методика их применения всегда разная, но успеваем догонять и пропущенных целей у нас нет. В последнее время у них силы и средства заканчиваются, действуют они в основном беспилотными летательными аппаратами, пытаются прощупать наши зоны дежурства, но у них это не получается. Наша машина находится постоянно в движении, постоянно меняет позиции и предугадать, где она будет стоять сейчас это невозможно», - рассказал начальник расчета Панцирь с позывным Лещ.

Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.

Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице