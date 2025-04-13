13.04.2025 (06:00)

В Военной академии ВКО торжественно отметили День войск ПВО

В Военной академии воздушно-космической обороны (ВА ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню войск противовоздушной обороны. В торжествах приняли участие руководящий состав, профессорско-преподавательский состав, курсанты и ветераны войск ПВО.

Торжество началось с официальной части, где была подчеркнута значимость войск ПВО в обеспечении безопасности страны. Особое внимание уделили современным достижениям в разработке и применении средств противовоздушной обороны, а также вкладу ВА ВКО в подготовку квалифицированных кадров. Была отмечена история войск ПВО, их героические традиции и преемственность поколений.

В ходе мероприятия состоялось награждение военнослужащих и сотрудников, добившихся высоких результатов в служебной деятельности, учебе и научных исследованиях.

Завершились торжественные мероприятия праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами академии. День войск ПВО является важной датой для всего личного состава ВА ВКО, подчеркивающей значимость и ответственность профессии защитника воздушных рубежей Отечества.

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