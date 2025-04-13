13.04.2025 (05:00)

Военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели торжественное мероприятие в честь Дня войск ПВО

В Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны состоялось торжественное мероприятие, посвященное 111-ой годовщине со Дня образования войск ПВО.

Во второе воскресенье апреля военнослужащие отмечают День войск противовоздушной обороны. В этом году праздник выпал на 13 апреля.

На мероприятии присутствовали почетные гости, а также вокальный инструментальный ансамбль 23-го военного оркестра штаба Ленинградского военного округа с праздничной программой.

После концерта участникам были вручены ценные подарки и грамоты.

Также был проведен молебен в честь воинов принимающих участие в СВО.

На сегодняшний день ПВО России – это войска, выполняющие задачи по охране воздушных границ Российской Федерации, по прикрытию объектов государственного и военного управления, военных объектов, крупных промышленных мероприятий, аэропортов и другой транспортной инфраструктуры.

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