13.04.2025 (05:00)
Военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели торжественное мероприятие в честь Дня войск ПВО
В Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны состоялось торжественное мероприятие, посвященное 111-ой годовщине со Дня образования войск ПВО.
Во второе воскресенье апреля военнослужащие отмечают День войск противовоздушной обороны. В этом году праздник выпал на 13 апреля.
На мероприятии присутствовали почетные гости, а также вокальный инструментальный ансамбль 23-го военного оркестра штаба Ленинградского военного округа с праздничной программой.
После концерта участникам были вручены ценные подарки и грамоты.
Также был проведен молебен в честь воинов принимающих участие в СВО.
На сегодняшний день ПВО России – это войска, выполняющие задачи по охране воздушных границ Российской Федерации, по прикрытию объектов государственного и военного управления, военных объектов, крупных промышленных мероприятий, аэропортов и другой транспортной инфраструктуры.