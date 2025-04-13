13.04.2025 (00:00)
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО).
Накануне главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов поздравил ветеранов ПВО и военнослужащих, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне.
Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.
Нынешнее поколение солдат и офицеров, опираясь на боевые традиции своих предшественников, постоянно совершенствуют профессиональное мастерство, успешно решают поставленные задачи и вносят значительный вклад в защиту национальных интересов нашей страны.
Сегодня части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники такие как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК «Панцирь-С» различных модификаций. В радиотехнические части поступают на вооружение новые радиолокационные комплексы и станции типа «Небо», «Сопка», «Каста» и другие.
С первых дней начала специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО принимают активное участие в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также прикрывают приграничные районы и важнейшие объекты в глубине территории России.
Ежедневно на боевое дежурство заступают несколько тысяч военнослужащих.
Войска ПВО круглосуточно обеспечивают мирное небо над городами страны, невзирая на погодные условия и время года.
Подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров для воинских формирований противовоздушной обороны осуществляют военно-учебные заведения – Тверская военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и ее учебные центры зенитных ракетных и радиотехнических войск в Гатчине и Владимире, а также Ярославское высшее военное училище ПВО.