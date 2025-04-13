13.04.2025 (00:00)

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны



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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов поздравил ветеранов ПВО и военнослужащих, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

Нынешнее поколение солдат и офицеров, опираясь на боевые традиции своих предшественников, постоянно совершенствуют профессиональное мастерство, успешно решают поставленные задачи и вносят значительный вклад в защиту национальных интересов нашей страны.

Сегодня части ПВО оснащаются только современными средствами вооружения и военной техники такие как ЗРС С-400, С-350, ЗРПК «Панцирь-С» различных модификаций. В радиотехнические части поступают на вооружение новые радиолокационные комплексы и станции типа «Небо», «Сопка», «Каста» и другие.

С первых дней начала специальной военной операции военнослужащие подразделений войск ПВО принимают активное участие в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также прикрывают приграничные районы и важнейшие объекты в глубине территории России.

Ежедневно на боевое дежурство заступают несколько тысяч военнослужащих.

Войска ПВО круглосуточно обеспечивают мирное небо над городами страны, невзирая на погодные условия и время года.

Подготовку высокопрофессиональных офицерских кадров для воинских формирований противовоздушной обороны осуществляют военно-учебные заведения – Тверская военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и ее учебные центры зенитных ракетных и радиотехнических войск в Гатчине и Владимире, а также Ярославское высшее военное училище ПВО.

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