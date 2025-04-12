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12.04.2025 (23:30)

Атомная подводная лодка Северного флота провела учение с отрядом кораблей в Баренцевом море

Сегодня в Баренцевом море экипаж одной из атомных подводных лодок Северного флота провёл плановое учение с отрядом надводных кораблей, обозначающим силы условного противника.

В ходе учения экипаж атомной подводной лодки выполнил стрельбу учебными торпедами по кораблям отряда с заданной глубины и дистанции.

Отряд кораблей условного противника обозначили фрегат «Адмирал флота Касатонов», малые противолодочные корабли «Юнга», «Брест» и «Снежногорск». По условиям выполнения упражнения отряд боевых кораблей осуществлял маневрирование противолодочным зигзагом.

Командованием флота будут проанализированы и оценены результаты стрельбы атомной подводной лодки и действия отряда кораблей после возвращения сил Северного флота в базу.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Подводные силы , Учения , Корабли
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