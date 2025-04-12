12.04.2025 (23:00)

Психологи Северного флота приняли участие в интеллектуально-познавательной викторине, приуроченной ко Дню космонавтики

Региональный центр психологической работы (Северного флота) в рамках совместной работы с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество» на базе Военно-морского музея Северного флота организовал и провел приуроченную ко Дню космонавтики интеллектуально-познавательную викторину «Через тернии к звёздам».

Участниками стали три команды: команда специалистов-психологов регионального центра психологической работы (Северного флота), команда отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка и команда центра связи Северного флота.

В викторине были охвачены ключевые моменты развития космонавтики, начиная с первых запусков; отмечены знаковые события, связанные с освоением космического пространства. Участники смогли проверить свои знания важных исторических событий и больше узнать о достижениях человечества в освоении космоса. Они с интересом слушали факты из мира космонавтики и отвечали на вопросы. Также участники команд угадали песни викторины «Трава у дома», «Надежда» и дружно их спели. Это стало душевным завершением викторины.

В товарищеской борьбе первое место заняла команда центра связи Северного флота. Второе место присуждено специалистам-психологам регионального центра психологической работы (Северного флота). Участникам были вручены грамоты и памятные подарки от Русского географического общества.

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