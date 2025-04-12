12.04.2025 (22:30)

Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота посетили дом-музей Юрия Гагарина в посёлке Сафоново

Сегодня, в День космонавтики, 12 апреля, военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота посетили дом-музей Юрия Алексеевича Гагарина в филиале Военно-морского музея Северного флота – музее ВВС СФ в посёлке Сафоново (Мурманская область).

В доме-музее первого космонавта планеты военнослужащие ознакомились с экспозицией, посвящённой жизни и службе Юрия Алексеевича Гагарина, увидели личные вещи, фотографии и документы, связанные с его детством, обучением и легендарным полётом на корабле «Восток-1». Экскурсоводы рассказали о его службе на Северном флоте.

Мероприятие было приурочено к 64-й годовщине первого полёта человека в космос и направлено на сохранение исторической памяти о достижениях отечественной авиации и космонавтики.

Примечательно, что именно в морской авиации Северного флота Юрий Алексеевич Гагарин начинал свой путь в космос.

С ноября 1957 года по март 1960 года Юрий Алексеевич Гагарин служил служил на Кольском полуострове, в Печенгском районе, в посёлке Корзуново в 769-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии Северного флота.

Именно здесь в октябре 1959 года будущий космонавт написал рапорт о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.

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