12.04.2025 (22:00)

Воины-ракетчики полигона Капустин Яр в очередной раз стали победителями чемпионата РВСН по стрельбе

Военнослужащие полигона Капустин Яр стали победителями чемпионата Ракетных войск стратегического назначения по стрельбе из штатного или табельного оружия, который проходил на их родной земле.

В соревнованиях приняли участие 11 сборных объединений и соединений РВСН: 4-й ГЦМП, три ракетных объединения: Омское, Владимирское и Оренбургское, 161 школа техников, Военная академия РВСН имени Петра Великого и отдельно её серпуховский филиал, межвидовые региональные учебные центры и ракетный арсенал.

Самые меткие воины-ракетчики соревновались в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова в трех дисциплинах в каждом виде оружия. Женщины-военнослужащие выступали в отдельном зачете с тем же набором упражнений.

По итогам трех соревновательных дней на объектах полигона Капустин Яр определились победители во всех категориях и дисциплинах. Абсолютным чемпионом в стрельбе из пистолета Макарова в мужском первенстве стал военнослужащий полигона Капустин Яр капитан Роман Байрамов. Чемпионом РВСН в данной категории у женщин стала старший прапорщик Анастасия Шербакова из Омского ракетного объединения.

Победителем в стрельбе из АК-74 у мужчин стал рядовой Александр Пашков из Владимирского ракетного объединения. Лучшей в зачете у девушек по стрельбе из автомата Калашникова стала ефрейтор Анастасия Пичугина.

В абсолютном зачете среди команд победителем стала сборная полигона Капустин Яр, второе место у военнослужащих Омского ракетного объединения, бронзовые медали завоевала сборная Владимирского ракетного объединения.

Заслуженные медали, кубки и дипломы победители и призеры получили из рук инспектора соревнований, заслуженного работника физической культуры полковника в запасе Сергея Волкодава и начальника полигона Капустин Яр генерал-майора Евгения Коноваленкова.

«Чемпионат, который прошел у нас, на астраханской земле, в очередной раз показал, что в спортивных соревнованиях нет проигравших, есть только победители. Все участники продемонстрировали свое стрелковое мастерство. Кому-то повезло чуть больше, кому-то – чуть меньше. Но это не отменяет того факта, что первенствовали в чемпионате профессиональная выучка и войсковое товарищество», – подвел итог соревнованиям начальник полигона.

По итогам первенства будет сформирована сборная Ракетных войск стратегического назначения по стрельбе из штатного или табельного оружия, которая представит род войск на уровне Вооруженных Сил Российской Федерации.

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