12.04.2025 (21:30)

Полигон Капустин Яр принял Всероссийскую научно-практическую конференцию по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса России

Научным отделом полигона Капустин Яр совместно с филиалом Астраханского госуниверситета в городе Знаменске была проведена VIII Всероссийская научно-практическая конференция по теме: «Проблемы повышения эффективности научной работы в оборонно-промышленном комплексе России».

Участие в конференции приняли более 100 человек. С докладами выступили научные сотрудники полигона Капустин Яр, профессорско-преподавательский состав Астраханского госуниверситета и его филиала в городе Знаменске, а также представители Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Для гостей Знаменска из других городов России была также организована разнообразная культурно-познавательная программа. В перерывах между докладами участники конференции могли изучить различные инновационные системы и приборы, а также узнать из видео- и фотохроники подробности развития ракетного вооружения на полигоне Капустин Яр.

Участникам конференции выпала уникальная возможность посетить музей полигона Капустин Яр и узнать подробности первых пусков баллистических ракет с территории полигона и интересные факты из отечественной истории изучения космического пространства.

Особо внимательно посетители рассматривали экспонаты зала, посвященного первому начальнику полигона Капустин Яр генерал полковнику Василию Ивановичу Вознюку.

Всероссийская научно-практическая конференция была проведена в Знаменске уже в восьмой раз, по традиции по ее итогам в филиале АГУ будет издан сборник трудов и докладов о повышении эффективности научной работы в оборонно-промышленном комплексе России.

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