12.04.2025 (21:00)

В День космонавтики на полигоне Капустин Яр прошли праздничные мероприятия

Военнослужащие полигона Капустин Яр приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине полета первого человека в космос.

Начальник полигона, офицеры и ветераны вместе с руководителями города Знаменска, общественными деятелями и юнармейцами подшефных учебных заведений поучаствовали в митинге у памятника Сергею Королеву, который принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении первых космических пусков с территории полигона Капустин Яр.

Именно на полигоне Капустин Яр состоялся первый пуск баллистической ракеты и первый пуск космического аппарата с животными на борту. В рамках празднования Дня космонавтики было организовано посещение филиала музея РВСН в городе Знаменске, где хранятся уникальные документы и экспонаты, связанные с историей и развитием космических программ на территории полигона.

Также прошла церемония принятия учащихся школ города Знаменска в ряды Всероссийского движения «Юнармия». Более 50 школьников получили из рук начальника полигона и главы города значки и стали юнармейцами.

Всего на территории полигона было организовано более 20 мероприятий, посвященных 64-ой годовщине полета первого человека в космос.

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