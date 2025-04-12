12.04.2025 (20:30)

В Военной академии РВСН в преддверии Дня космонавтики прошло уникальное мероприятие



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Военной академии РВСН в преддверии Дня космонавтики прошло уникальное мероприятие

Накануне Дня космонавтики в Военной академии РВСН прошла всероссийская научно-техническая конференция, приуроченная к этой славной дате.

В рамках мероприятия в учебной аудитории имени Константина Циолковского на фоне уникальных экспонатов гостям, профессорско-преподавательскому составу, слушателям и курсантам академии выпала уникальная возможность пообщаться со специально приглашенными высокими гостями ввуза – Героем Российской Федерации космонавтом-испытателем Олегом Артемьевым и Сергеем Самбуровым – правнуком К.Циолковского.

Герой Российской Федерации Олег Германович Артемьев – российский космонавт-испытатель, совершивший три космических полета в рамках экспедиций к МКС: в 2014, 2018 и 2022 году. Общая продолжительность полетов Олега Артемьева составила 560 суток 18 часов 06 минут. Он пять раз выходил в открытый космос, и проработал в безвоздушном пространстве более 34 часов.

Сергей Николаевич Самбуров – правнук Константина Циолковского –разработал и ввел систему межкомпьютерного обмена «ЦУП – МИР – ЦУП» по каналу УКВ. В 1988 г. впервые в мире им была разработана и запущена система связи в радиолюбительских диапазонах на космических станциях. Разработка и запуск системы радиосвязи для поисково-спасательной службы при приземлении экипажа – тоже его заслуга. Сергей Самбуров выполнял и другие проекты, такие, например, как разработка и запуск малых космических аппаратов с борта орбитальных станций «Мир» и МКС. В общей сложности Сергей Самбуров участвовал в подготовке более 250 космонавтов и астронавтов.

В самой аудитории имени Циолковского представлено более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения. При этом, часть из них побывала в космосе. В аудитории расположен спускаемый аппарат космического корабля Союз-21, в котором вернулись на Землю космонавты Борис Волынов и Виталий Жолобов в 1976 году. Здесь также есть технологических макет аппарата, который впервые в мире устроил космическую фотосессию обратной стороны Луны.

Это единственная учебная аудитория в нашей стране, где можно «прикоснуться к космосу» и провести видеосъемку фоторазведчика «Зенит-2м», космических аппаратов спутниковой навигации «Циклон», а также образца орбитальных пилотируемых станций «Алмаз». Все это – не просто статические экспонаты: большинство из них способны продемонстрировать работу агрегатов и узлов в динамике. В аудитории можно своими глазами увидеть, как происходит стыковка узлов космического корабля Союз-Апполон во внеземном пространстве.

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