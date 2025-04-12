Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2025 (20:00)

Юнармейцы Козельского соединения РВСН приняли участие в патриотическом часе памяти

Юнармейцы Козельского соединения РВСН приняли участие в акции «И помнить страшно, и забыть нельзя». Встреча прошла в рамках проекта «Священная горсть Памяти», направленного на сохранение исторической правды о войне. 

Юнармейцы рассказали о трагедии Износковского района, где в 1941–1943 годах шли ожесточённые бои. Они акцентировали внимание на судьбе деревни Пинашено, уничтоженной фашистами вместе с жителями, и подчеркнули, что подобная участь постигла более 70 тысяч сёл СССР.

В беседах, через личные истории земляков и архивные материалы они обсудили, как важно сохранять память о войне. «Это нужно не мёртвым — это нужно нам, чтобы ценить мир», — заключили участники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false