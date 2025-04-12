12.04.2025 (20:00)

Юнармейцы Козельского соединения РВСН приняли участие в патриотическом часе памяти

Юнармейцы Козельского соединения РВСН приняли участие в акции «И помнить страшно, и забыть нельзя». Встреча прошла в рамках проекта «Священная горсть Памяти», направленного на сохранение исторической правды о войне.

Юнармейцы рассказали о трагедии Износковского района, где в 1941–1943 годах шли ожесточённые бои. Они акцентировали внимание на судьбе деревни Пинашено, уничтоженной фашистами вместе с жителями, и подчеркнули, что подобная участь постигла более 70 тысяч сёл СССР.

В беседах, через личные истории земляков и архивные материалы они обсудили, как важно сохранять память о войне. «Это нужно не мёртвым — это нужно нам, чтобы ценить мир», — заключили участники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице