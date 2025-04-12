12.04.2025 (15:00)

Торжественная церемония открытия акции «Вахта памяти-2025» состоялась в Подмосковье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Торжественная церемония открытия акции «Вахта памяти-2025» состоялась в Подмосковье

Торжественная церемония открытия всероссийской акции «Вахта памяти - 2025» состоялась у стен Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Участниками церемонии стали более 900 активистов поисковых организаций, включая региональные отделения «Поисковое движение России», активисты общественных объединений в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества и участники организаций в сфере воспитания детей и молодежи, а также официальные лица.

«Уважаемые товарищи, друзья, руководители поисковых отрядов, поисковики, от имени руководства министерства обороны разрешите вас всех поздравить с началом «Вахты памяти - 2025». Вы делаете благороднейшее дело. Вы являетесь бойцами. Бойцами за восстановление истории. И сегодня, сегодняшним бойцам, которые выполняют задачи по защите нашей Родины, которые борются за нашу идеологию, за наши понимания мира, очень важно знать и понимать, что если им случится погибнуть, их имя не будет забыто», - сказал в ходе церемонии начальник штаба материально-технического обслуживания МО РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

Также в ходе церемонии открытия семьям бойцов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, Тимофея Свирина и Михаила Веретонова, были переданы документы и солдатский медальон. Помимо судьбы Свирина, поисковики смогли узнать судьбу его брата, его документы также переданы семье. Кроме того, документы переданы семьям Батыршина Хермозана, Бурыгина Василия и Егора Корнеева.

На площадке перед храмом участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы и венки к Скульптурной композиции «Матерям Победителей» и гильзам с землей с Братских могил и захоронений солдат.

В рамках открытия Всероссийской акции «Вахта памяти - 2025» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоялось пленарное заседание, на котором представители Министерства обороны Российской Федерации проинформировали уполномоченных высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о перспективах совершенствования работы в сфере увековечению памяти погибших при защите Отечества.

По словам депутата Госдумы, сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елены Цунаевой, всего пропавших без вести в ходы Великой Отечественной войны более 2 миллионов. Она отметила, что сейчас МО РФ создало уникальный портал, где сосредоточена информация обо всех пропавших. Всего же в 2025 году запланировано более 700 экспедиций в 34 регионах РФ.

Об акции:

«Вахта памяти» ежегодно объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья, включает в себя экспедиции на места боев Великой Отечественной войны и Советско-японской войны 1945 года, захоронение найденных поисковиками останков защитников Родины, торжественные митинги и патриотические акции, посвященные памяти погибших воинов и жертв среди мирного населения, круглые столы и экспертные площадки, просветительские мероприятия.

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