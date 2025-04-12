12.04.2025 (18:30)

На Балтийском флоте проведено занятие по переводу техники на летний период эксплуатации

В парке одной из воинских частей Балтийского флота под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Липилина проведено показное занятие по переводу вооружения и военной техники на летний период эксплуатации.

В ходе мероприятия личному составу были доведены требования руководящих документов, практически показан порядок выполнения операций по переводу основных образцов техники на летний период эксплуатации, продемонстрирована работа специализированных постов, которые будут оказывать помощь подразделениям.

Показное занятие проводилось на нескольких учебных местах, где начальники родов войск и служб воинских частей флота разъясняли и демонстрировали порядок и правила проведения работ. Особое внимание обращалось на неукоснительное соблюдение требований безопасности и противопожарной защиты во время проведения работ в парках.

На занятие были привлечены командиры воинских частей и их заместители, военнослужащие различных подразделений флота. Во время показа было обслужено более 20 образцов вооружения и военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

При переводе техники на летний период эксплуатации личному составу придется выполнить до 50 технических операций на каждом образце военной техники. В общей сложности, на летний режим эксплуатации предстоит перевести свыше 3 тысяч единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей флота.

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