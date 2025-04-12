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12.04.2025 (17:30)

Военнослужащие подразделения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота провели учебно-боевые стрельбы

Военнослужащие подразделения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийской военно-морской базы Балтийского флота выполнили плановые учебно-боевые стрельбы из пистолета Макарова и автомата АК-74.

В ходе тренировок на полигоне «Хмелёвка» в Калининградской области военнослужащие дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей повысили свои навыки владения стрелковым оружием.

Перед началом выполнения стрельб с личным составом был проведён инструктаж, на котором особое внимание было уделено технике безопасности при обращении с оружием.

Офицеры и прапорщики выполняли упражнения из пистолета Макарова, сержанты и солдаты – из автомата Калашникова. Целью упражнений было поражение мишеней на дистанциях 25 метров (для ПМ) и 100 метров (для АК-74).

Главной задачей плановой стрельбы является отработка и поддержание навыков огневой подготовки личного состава с соблюдением требований по обеспечению безопасности.

Занятия были организованы согласно требованиям курса стрельб, из стрелкового оружия с соблюдением требований по обеспечению безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.  

По итогам стрельб военнослужащие показали хорошие и отличные результаты, благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке.

Всего к боевым стрельбам было привлечено около 70 военнослужащих из состава Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Корабли , Боевая подготовка
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