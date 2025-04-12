12.04.2025 (17:30)
Военнослужащие подразделения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота провели учебно-боевые стрельбы
Военнослужащие подразделения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийской военно-морской базы Балтийского флота выполнили плановые учебно-боевые стрельбы из пистолета Макарова и автомата АК-74.
В ходе тренировок на полигоне «Хмелёвка» в Калининградской области военнослужащие дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей повысили свои навыки владения стрелковым оружием.
Перед началом выполнения стрельб с личным составом был проведён инструктаж, на котором особое внимание было уделено технике безопасности при обращении с оружием.
Офицеры и прапорщики выполняли упражнения из пистолета Макарова, сержанты и солдаты – из автомата Калашникова. Целью упражнений было поражение мишеней на дистанциях 25 метров (для ПМ) и 100 метров (для АК-74).
Главной задачей плановой стрельбы является отработка и поддержание навыков огневой подготовки личного состава с соблюдением требований по обеспечению безопасности.
Занятия были организованы согласно требованиям курса стрельб, из стрелкового оружия с соблюдением требований по обеспечению безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.
По итогам стрельб военнослужащие показали хорошие и отличные результаты, благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке.
Всего к боевым стрельбам было привлечено около 70 военнослужащих из состава Балтийской военно-морской базы Балтийского флота.