12.04.2025 (20:00)

В Доме офицеров Балтийской военно-морской базы прошло собрание женского совета

В Доме офицеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота прошло собрание женского совета флотского объединения, основной темой которого стало информирование и консультирование по мерам социальной поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции и членов их семей.

В ходе проведения женского совета, проходившего под руководством заместителя командира Балтийской военно-морской базы по военно-политической работе, начальниками отделов было проведено информирование участников о мерах социальной поддержки и выплатах, положенных военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции и членам их семей.

Начальник юридической службы подробно довёл до присутствующих основную информацию, касающихся правовых норм и законодательных актов, регулирующих социальную поддержку военнослужащих-участников СВО, а начальник медицинской службы разъяснил порядок обеспечения санаторно-курортным лечением.

По окончании мероприятия каждый из приглашённых участников мог уточнить необходимую информацию у начальников отделов по линии их ответственности.

Всего в мероприятии приняли участи около 20 человек.

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