12.04.2025 (13:05)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.



За прошедшие сутки зафиксированы пять атак ВСУ на объекты российской энергетики.



В Запорожской области:

11 апреля в 02.00 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 35 кВ «Чубаревка» ГУП «Таврия-Энерго») поврежден трансформатор. Без электроснабжения остались бытовые потребители в пяти населенных пунктах (около 1 650 человек).



В Краснодарском крае:

12 апреля в 02.40 в результате атаки украинского БПЛА в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть, повлекшая остановку двух пассажирских поездов.



В Курской области:

11 апреля в 08.31 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Кондратовка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения осталась промышленная нагрузка в Беловском районе.

12 апреля в 04.29 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электроснабжения остались около 19 400 бытовых потребителей в Обоянском и Беловском районах.

Кроме того, 10 апреля в 18.43 из-за обрыва провода отключалась высоковольтная линия 110 кВ Южная – Льгов филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»). 11 апреля во время проведения осмотра в данном месте под высоковольтной линией обнаружены обломки украинского ударного БПЛА.

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