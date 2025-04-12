Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2025 (16:30)

Участники СВО провели урок мужества для школьников Ростовской области

Урок Мужества провели участники специальной военной операции для школьников города Новочеркасска Ростовской области. Встреча школьников с военнослужащими состоялась в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте.

Детям рассказали о боевом пути, подвигах российских военнослужащих на СВО и об особенностях обустройства быта на фронте, а также объяснили, что движет военнослужащими, добровольно вставшими на защиту Отечества.

Один из военнослужащих рассказал, как доставляются посылки на передовую и о важности писем, которые пишут школьники.

В заключение встречи ветеран боевых действий подчеркнул важность воспитания самодисциплины и характера, ответил на вопросы учащихся, после чего военнослужащие продемонстрировали юным патриотам образцы вооружения и военные трофеи, привезенные из зоны специальной военной операции, рассказали об их особенностях.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие активно проводят патриотическую работу с подрастающим поколением. В Ростовской области для молодёжи на регулярной основе проводят уроки мужества и мастер-классы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false