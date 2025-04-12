12.04.2025 (16:30)

Участники СВО провели урок мужества для школьников Ростовской области

Урок Мужества провели участники специальной военной операции для школьников города Новочеркасска Ростовской области. Встреча школьников с военнослужащими состоялась в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте.

Детям рассказали о боевом пути, подвигах российских военнослужащих на СВО и об особенностях обустройства быта на фронте, а также объяснили, что движет военнослужащими, добровольно вставшими на защиту Отечества.

Один из военнослужащих рассказал, как доставляются посылки на передовую и о важности писем, которые пишут школьники.

В заключение встречи ветеран боевых действий подчеркнул важность воспитания самодисциплины и характера, ответил на вопросы учащихся, после чего военнослужащие продемонстрировали юным патриотам образцы вооружения и военные трофеи, привезенные из зоны специальной военной операции, рассказали об их особенностях.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие активно проводят патриотическую работу с подрастающим поколением. В Ростовской области для молодёжи на регулярной основе проводят уроки мужества и мастер-классы.

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