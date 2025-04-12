Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2025 (14:30)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении и члены их семей отметили День космонавтики

Военнослужащие, члены их семей и приглашенные гости отметили День космонавтики на российской военной базе Южного военного округа в Армении. Праздничные мероприятия прошли в культурно-досуговом центре соединения.

Гостям была предоставлена возможность ознакомиться с тематическими выставками картин, фото-экспозицией «Открытый космос», также демонстрируются документальные и художественные фильмы на тему покорения космоса, была организована экскурсия по территории военной базы.

Также для гостей провели тематическую викторину и мастер-классы по написанию картин, посвященных космической тематике и познакомили ребят с героическими биографиями летчиков-космонавтов СССР Юрия Гагарина и Германа Титова.

Праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики в российском соединении в Закавказье приобрели традиционный характер и проводятся ежегодно.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Праздники , Армения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false