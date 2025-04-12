12.04.2025 (14:30)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении и члены их семей отметили День космонавтики

Военнослужащие, члены их семей и приглашенные гости отметили День космонавтики на российской военной базе Южного военного округа в Армении. Праздничные мероприятия прошли в культурно-досуговом центре соединения.

Гостям была предоставлена возможность ознакомиться с тематическими выставками картин, фото-экспозицией «Открытый космос», также демонстрируются документальные и художественные фильмы на тему покорения космоса, была организована экскурсия по территории военной базы.

Также для гостей провели тематическую викторину и мастер-классы по написанию картин, посвященных космической тематике и познакомили ребят с героическими биографиями летчиков-космонавтов СССР Юрия Гагарина и Германа Титова.

Праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики в российском соединении в Закавказье приобрели традиционный характер и проводятся ежегодно.

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