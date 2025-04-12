12.04.2025 (13:30)

Весенние субботники проводятся на всех объектах ЖКС Буйнакского филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Южного военного округа

Коллективом ЖКС Буйнакского филиала ФГБУ Минобороны России Южному военному округу (ЮВО) в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проводится месячник по благоустройству территорий военных городков.

Руководством жилищно-коммунальной службы создан штаб для координации действий по организации и проведению работ на территории объектов расположенных в Астраханской области, Республиках Калмыкия и Дагестан.

Участниками субботников высаживаются газоны, ремонтируются и окрашиваются газонные ограждения и бордюрный камень, приводятся в порядок фасады зданий, собирается и вывозится бытовой мусор.

По итогам проведенных субботников убрано: неусовершенствованных покрытий – 1150 кв. м, усовершенствованных покрытий – 4370 кв. м. Окрашено и побелено-178 кв. м.

Субботники будут проводиться в течении всего месяца, что позволит качественно выполнить работы по благоустройству и уборке территории обслуживаемых военных городков.

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