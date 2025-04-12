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12.04.2025 (12:30)

В Ростовской области открылся Дом Юнармии

На базе Дома офицеров Южного военного округа в г. Морозовск открылся 11-ый в Ростовской области центр юнармейской подготовки – Дом Юнармии.

В тожественной церемонии открытия приняли участия депутат Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Халын, заместитель Главы Администрации Морозовского района по социальным вопросам Елена Рожкова, начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» подполковник Николай Пономаренко, военнослужащие и представители казачества.

В рамках открытия состоялась церемония посвящения в юнармейцы 20 мальчишек и девчонок. Кроме того, юнармейскому отряду «Броня» Лицея №1 г. Морозовска присвоено имя Героя специальной военной операции Александра Левшина. В завершении состоялся праздничный юнармейский балл.

Юнармейцы Морозовского района на протяжении пяти лет входят в число лучших в Ростовской области, являются победителями и призерами военно-спортивных игр и соревнований как регионального, так и Всероссийского уровня.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Юнармия , Торжественные церемонии
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