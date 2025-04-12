12.04.2025 (19:00)

В Приморском крае состоялась первая отправка призывников в войска в рамках весеннего 2025 года призыва граждан на военную службу

В Приморском крае состоялась первая отправка призывников в рамках весеннего 2025 года призыва граждан на военную службу.

10 новобранцев отправились в войска со сборного пункта военного комиссариата Приморского края. Всего в ходе весеннего 2025 года призыва спланировано отправить в войска порядка 2000 приморцев.

Перед отправкой призывники прошли медкомиссию и получили военную форму одежды. Новобранцам были выданы персональные электронные карты с биометрическими данными и банковские карты для денежного довольствия, а также несессер - полевой набор со средствами личной гигиены.

Первая группа отправилась в воинскую часть ВКС, которая дислоцирована на территории Приморского края. Доставка новобранцев была осуществлена на автобусе воинской части.

В Приморье всем подлежащим к призыву гражданам будут разосланы привычные повестки в бумажном виде. Юноши Приморья, призванные в ходе весеннего призыва 2025 года, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Большинство призывников будет направлено в места постоянной дислокации соединений и воинских частей Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

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