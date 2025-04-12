12.04.2025 (18:00)

В пунктах базирования кораблей Тихоокеанского флота в Приморском крае повышена штормовая готовность

В пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ), расположенных в Приморском крае, повышена степень штормовой готовности в связи с влиянием южного циклона.

По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на воскресенье на юге региона начнется дождь, днём охватит большую территорию, его интенсивность увеличится. Наибольшее количество дождя выпадет на юге, здесь возможны локальные опасные явления. Кроме проливных дождей обстановка в регионе осложнится усилением ветра порывами до 32 м/с.

После объявления на ТОФ штормовой готовности, в местах стоянки кораблей проведён комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий обильных осадков и ветра.

Исходя из спрогнозированных данных маршруты перехода кораблей в море скорректированы. В пунктах базирования флота проведена подготовка к ухудшению гидрометеорологической обстановки. Заведены дополнительные швартовые концы и усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей, а имущество закреплено по-штормовому.

Аварийно-диспетчерская служба филиалов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ оперативно реагирует на последствия стихии и принимает необходимые меры по их устранению.

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