12.04.2025 (17:00)

Юнармейцы Омска навестили ветерана Юрия Чернобыльского, которому исполнился 101 год

Юнармейцы отряда «Каскад» города Омска навестили ветерана Великой Отечественной войны Юрия Александровича Чернобыльского, которому исполнился 101 год.

Юнармейцы поблагодарили Юрия Александровича за отвагу и героизм, проявленные в годы войны, пожелали крепкого здоровья и благополучия, а также исполнили для ветерана военные песни. Ветеран поблагодарил школьников за оказанное внимание, рассказал о своём боевом пути и то, как сложилась его жизнь после войны. Кроме того, фронтовик дал ребятам напутствие расти достойными гражданами своего Отечества и любить Родину.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение исторической памяти и взаимосвязь между поколениями будущих и бывших защитников Отечества.

Справочно:

Юрий Александрович Чернобыльский – родился в 1924 году. Ему было семнадцать лет, когда началась война. В 1942-м году Юрий Александрович сменил студенческую куртку на тельняшку боцмана бригады торпедных катеров. Охранял границу СССР, участвовал в сражениях за Курильские острова. В бою был контужен. После войны окончил в Новосибирске строительный вуз, отправился на работу в Омск, да там и остался. На пенсии ветеран нашёл отдушину и стал писать стихи. И уже выпустил два десятка сборников - баллады, эпиграммы, частушки и даже биография в стихах.

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