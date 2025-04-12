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12.04.2025 (16:00)

Юнармейцы Удмуртии приняли участие в муниципальном этапе всероссийской игры «Зарница 2.0»

Участники юнармейского движения Глазова Республики Удмуртия приняли участие в муниципальном этапе всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0». Мероприятие прошло на базе одной из городских школ.

Юнармейцы продемонстрировали свои навыки по общевоинским дисциплинам и знанию истории Отечества. В общей сложности школьники прошли около 10 этапов игры. Оценивались участники в личном и общекомандном зачёте. По результатам победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Кроме того, из числа наиболее подготовленных ребят была сформирована команда, которая представит муниципалитет на следующий этап соревнований.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Соревнования , Юнармия
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