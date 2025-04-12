12.04.2025 (15:30)
В подмосковном Краснознаменске состоялся концерт, посвященный Дню космонавтики
В преддверии праздника в краснознаменском Доме офицеров прошел концерт, посвященный 64-летию полета Юрия Гагарина в космос.
Во вступительной части концерта перед гостями с приветственным словом выступили глава города Владимир Пирогов и заместитель командира по военно-политической работе Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова полковник Вадим Никитин.
С концертной программой для ветеранов космической отрасли, военнослужащих, юнармейцев и жителей города выступил ансамбль военно-транспортной авиации ВКС России «Серебряные крылья» и творческие коллективы города.
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