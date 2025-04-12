12.04.2025 (13:00)

В Амурской области завершился всеармейский этап IX Международной олимпиады курсантов по иностранному языку

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном ордена Жукова училище им. Маршала Советского союза К.К. Рокоссовского состоялась торжественная церемония награждения участников всеармейского этапа IX Международной олимпиады.

Для участия в олимпиаде собрались представители 24 городов России. Всеармейский этап проводился среди команд высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации в категориях с общей и профильной подготовки. За звание «Лучшие из лучших» боролись 117 курсантов и студентов из 39 команд, представляющих 33 образовательные организации высшего образования.

В церемонии награждения приняли участие начальник управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников, начальник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища генерал-майор Валерий Шарагов и другие почетные гости.

Традиционно мероприятие началась с исполнения Гимна Российской Федерации. Затем на сцене клуба ДВОКУ для участников выступили курсанты специального факультета и ансамбль народной песни «Русь» с песней «Три танкиста».

В личном первенстве в категории «Команды с профильной подготовкой» места распределились между курсантами Военного университета Министерства обороны Российской Федерации им. князя Александра Невского: 1-е место заняла курсант Арина Суровцева, 2-е место курсант Наталья Ванхобина и 3-е место курсант Ярослав Суворов.

В категории «Команды с общей подготовкой»: 1-е место занял курсант Военного университета Министерства обороны Российской Федерации им. князя Александра Невского Данила Макроусов, 2-е место курсант Военной академии материально-технического обеспечения г. Санкт-Петербург Михаил Архипов и 3-е место курсант Военного университета Иван Рассказов.

В абсолютном командном первенстве в категории «Команды с профильной подготовкой»: золото завоевали курсанты Военного университета Министерства обороны Российской Федерации им. князя Александра Невского, серебро мужская команда Московского государственного лингвистического университета, бронзу студенты Национального исследовательского Томского университета.

В категории «Команды с общей подготовкой»: золото завоевала команда Военного университета Министерства обороны Российской Федерации им. князя Александра Невского, серебро команда Военной академии материально-технической обеспечения и бронзу взяла команда Военно-воздушной академии.

Стоит отметить, что в Минске проходил финальный этап Международной олимпиады курсантов, на котором Российскую Федерации представляла команда Военного университета Министерства обороны Российской Федерации им. князя Александра Невского. В упорной борьбе курсанты завоевали переходящий кубок Председателя Совета Министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, Министра обороны Российской Федарции.

Музыкальное сопровождение церемонии награждения обеспечили артисты Центрального Дома Российской Армии.

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