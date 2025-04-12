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12.04.2025 (12:00)

В Амурской с юнармейцами прошел патриотический час об участниках СВО

В Доме детского творчества поселка Роздольое Приморского крае прошел региональный этап интеллектуальной игры «История России – Наша История». В игре приняли участие шесть команд юнармейцев, победивших ранее в муниципальных этапах.

Ребята продемонстрировали свои знания и эрудицию, соревнуясь в знании ключевых исторических событий и явлений. Игра развернулась в трех тематических раундах, каждый из которых требовал от участников глубокого понимания истории.

Юнармейцы отвечали на вопросы о событиях, героях и ключевых сражениях Великой Отечественной войны, демонстрировали свои знания о событиях на Дальнем Востоке, подвигах советских солдат и дипломатических решениях.

В последнем раунде юнармейцы узнавали мелодии, вспоминали авторов и исполнителей, а также анализировали тексты песен, пропитанные духом патриотизма и надежды.

Игра «История России - Наша История!» стала не только возможностью проверить знания, но и способом укрепить чувство гордости за свою страну, уважения к подвигам предков и понимание важности сохранения исторической памяти

Мероприятие организовано с целью патриотического воспитания подрастающего поколения в духе уважительного отношения к истории России, противодействие попыткам фальсификации истории страны.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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