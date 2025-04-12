12.04.2025 (11:00)

В Амурской с юнармейцами прошел патриотический час об участниках СВО

В Амурской области с воспитанниками Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» проведен патриотический час «Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний» об участниках СВО - выпускниках школы.

В рамках муниципального семинара педагогов Сковородинского округа для юнармейцев прозвучали стихотворения поэтессы «Золотого пера» Зинаиды Артемьевой. Также со стихотворением «Горит свеча» о труде волонтеров Ирины Золотухиной, выступила юнармеец отряда «Патриот» Александра Линтарева.

В завершении юнармейцы и гости познакомились с биографией Алексея Гильманова и Никиты Лугачева. Оба награждены Орденом Мужества, за проявленную отвагу и смелость в ходе проведения специальной военной операции.

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