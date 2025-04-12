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12.04.2025 (14:00)

В Амурской области военнослужащие ВВО посетили музей ГДО

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области посетили музей Дома офицеров Белогорского гарнизона.

В Доме офицеров для военнослужащих по призыву были организованы экскурсии в рамках мероприятий Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Заведующая библиотекой ознакомила посетителей с экспозициями, стендами музея, образами военной техники и предметами Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия была проведена викторина «Путь мужества и славы», посвященная Дням воинской славы, победители которой были награждены сладкими призами.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Культура
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