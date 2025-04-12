12.04.2025 (09:00)

Расчеты ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» проводят постоянные тренировки на полигонах в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» проводят постоянные тренировки на полигонах в Запорожской области

Расчеты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» группировки войск «Днепр» проводят постоянные интенсивные тренировки на полигонах, расположенных непосредственно в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области.

Целью тренировок является поддержание высокого уровня боеготовности, адаптация к сложным и динамичным условиям боевой обстановки и повышение эффективности поражения бронированных целей в реальных условиях боя. «Постоянная боевая готовность подразделения - одна из ключевых, успеха поражений целей. Если человек не тренируется постоянно, опыт у него пропадает» - пояснил командир взвода с позывным «Питер».

В современных боевых действиях, противотанковые подразделения играют важную роль в сдерживании противника. За последнее время высокоэффективное применение противотанковых средств позволило значительно повысить его потери в бронетехнике.

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