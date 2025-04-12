Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.04.2025 (08:30)

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии

Военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск точными попаданиями ударных дронов уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства, а также блиндаж с её расчётом.

Помимо этого, операторами FPV-дронов был нанесён удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, который был замаскирован в одном из частных домовладений в н.п. Веролюбовка Донецкой Народной Республики. В результате атаки цель уничтожена.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false