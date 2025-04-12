12.04.2025 (08:30)
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии
Военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск точными попаданиями ударных дронов уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства, а также блиндаж с её расчётом.
Помимо этого, операторами FPV-дронов был нанесён удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, который был замаскирован в одном из частных домовладений в н.п. Веролюбовка Донецкой Народной Республики. В результате атаки цель уничтожена.
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