12.04.2025 (08:30)

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 производства Хорватии

Военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск точными попаданиями ударных дронов уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства, а также блиндаж с её расчётом.

Помимо этого, операторами FPV-дронов был нанесён удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, который был замаскирован в одном из частных домовладений в н.п. Веролюбовка Донецкой Народной Республики. В результате атаки цель уничтожена.

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