12.04.2025 (08:00)

Артиллеристы Добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в районе Часова Яра



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в районе Часова Яра

Минобороны России публикует кадры боевой работа расчёта 122-мм орудия М-74 смешанного артиллерийского полка Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск.

В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе Часова Яра.

Расчёты артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.

Контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов.





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