12.04.2025 (08:00)
Артиллеристы Добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в районе Часова Яра
Минобороны России публикует кадры боевой работа расчёта 122-мм орудия М-74 смешанного артиллерийского полка Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск.
В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе Часова Яра.
Расчёты артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.
Контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Метки: