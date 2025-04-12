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12.04.2025 (08:00)

Артиллеристы Добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в районе Часова Яра

Минобороны России публикует кадры боевой работа расчёта 122-мм орудия М-74 смешанного артиллерийского полка Добровольческого корпуса, действующего в составе Южной группировки войск.

В ходе боевой работы артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника в районе Часова Яра.

Расчёты артиллерийских установок наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и миномётные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.

Контроль поражения целей и корректировка огня осуществлялся с использованием беспилотных летательных аппаратов.        


 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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