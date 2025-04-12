12.04.2025 (07:30)

Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии вручили государственные награды в зоне СВО

Военнослужащим танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

За отличие в военной службе, за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач наиболее отличившимся бойцам вручили медали «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и «За храбрость» II степени. Кроме того, за особое усердие в военной службе, ряду военнослужащих вручили благодарственные письма и памятные подарки от представителей командования группировки войск «Центр».

«Мы все причастны к приближению победы, которая непременно настанет благодаря таким мужикам, как вы. Вы – соль земли русской», – отметил в своем обращении к личному составу командир дивизии – генерал-майор Александр Нилов.

Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» принимают участи в СВО с самого начала. Своими действиями они не раз доказали, что способны удерживать самые ответственные и напряженные участки фронта, повсеместно выбивая врага. В настоящий момент подразделения дивизии ведут ожесточенные бои на Красноармейском направлении, ежедневно уничтожая боевиков ВСУ и вытесняя их с территории Донецкой Народной Республики.

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