12.04.2025 (07:00)
Военные связисты группировки войск «Центр» ежедневно обеспечивают надёжную связь с передовыми подразделениями на Красноармейском направлении
Военные связисты общевойскового объединения группировки войск «Центр» организовали защищенную радиосеть между передовыми подразделениями, обеспечив бесперебойную передачу информации с передовой до командного пункта объединения на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации.
Действуя в составе оперативных групп, военные связисты на автомобилях повышенной проходимости типа «багги» или в пешем порядке выдвигаются в освобождённые районы для организации каналов передачи данных по средствам широкополосных радиолиний или оптоволоконных каналов связи. Организация проводной и кодированной радиосвязи, восстановление обрывов кабеля, поддержание оборудования связи в исправном состоянии — это лишь малая часть ежедневных задач, выполняемых специалистами связи на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах спецоперации.
Круглосуточный режим готовности военных связистов позволяет оперативно устранять повреждения линий связи и быстро развертывать передовые пункты управления, поддерживая устойчивую связь между подразделениями.