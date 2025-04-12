12.04.2025 (07:00)

Военные связисты группировки войск «Центр» ежедневно обеспечивают надёжную связь с передовыми подразделениями на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные связисты группировки войск «Центр» ежедневно обеспечивают надёжную связь с передовыми подразделениями на Красноармейском направлении

Военные связисты общевойскового объединения группировки войск «Центр» организовали защищенную радиосеть между передовыми подразделениями, обеспечив бесперебойную передачу информации с передовой до командного пункта объединения на Красноармейском направлении зоны проведения спецоперации.

Действуя в составе оперативных групп, военные связисты на автомобилях повышенной проходимости типа «багги» или в пешем порядке выдвигаются в освобождённые районы для организации каналов передачи данных по средствам широкополосных радиолиний или оптоволоконных каналов связи. Организация проводной и кодированной радиосвязи, восстановление обрывов кабеля, поддержание оборудования связи в исправном состоянии — это лишь малая часть ежедневных задач, выполняемых специалистами связи на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах спецоперации.

Круглосуточный режим готовности военных связистов позволяет оперативно устранять повреждения линий связи и быстро развертывать передовые пункты управления, поддерживая устойчивую связь между подразделениями.

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