12.04.2025 (06:30)

В зоне проведения СВО специалисты службы горючего группировки войск «Север» продолжают боевую работу обеспечению подразделений всеми видами топлива



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В зоне проведения СВО специалисты службы горючего группировки войск «Север» продолжают боевую работу обеспечению подразделений всеми видами топлива

Специалисты службы горючего группировки войск «Север» развернули широкую сеть мобильных пунктов заправки, баз хранения и перекачки всех видов топлива для обеспечения боевых подразделений, выполняющих боевые задачи специальной военной операции.

При получении горюче-смазочных материалов от перевозчика организован полный цикл мероприятий по контролю качества топлива.

Мобильные лаборатории по проверке качества поставляемого в подразделения топлива развернуты в тыловых районах СВО. Личный состав не только принимает поставляемые кубометры горючего, но и проводит экспресс методы основных эксплуатационных качеств топлива и охлаждающих жидкостей.

Благодаря выверенным методам лабораторной проверки и простоте использования, подготовленный личный состав может проводит тест качества горючего в течении пятнадцати минут. Проверка проб топлива и охлаждающих жидкостей проводится с каждого подвоза, прежде чем отправится на склад.

Кроме того, специалисты службы горючего также проводят проверку качества топлива в полевых условиях в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Все необходимые приборы помещаются в компактный, ударопрочный кейс, с которым военнослужащий способен перемещаться между подразделениями и производить замеры качественных показателей горюче-смазочных материалов.

Склады горючих и смазочных материалов размещаются практически в любом выбранном для это того месте. Все благодаря резинотканевым резервуарам. Сотни кубометров необходимого технике горючего, масел и охлаждающих жидкостей постоянно находятся под охраной.

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