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12.04.2025 (06:00)

Расчёт САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ на Сватовско-Купянском направлении

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С5 «Гиацинт-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт, личный состав и скопление военной техники ВСУ на Сватовско-Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Координаты целей были выявленных при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, расчет орудия «Гиацинт-С» оперативно выполнил наводку орудия по полученным координатам и огнём из 152-мм пушки уничтожил район размещения личного состава и техники националистов.

Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели противника минимальным количеством выстрелов. После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали установку и оперативно убыли в подземные укрытия.

Расчеты САУ «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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