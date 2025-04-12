12.04.2025 (05:30)
Артиллеристы тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области
Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержке штурмовых групп соединения в курском приграничье.
Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. Эти навыки отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 8 км ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту.
В ходе воздушной разведки тульских десантников были обнаружены подразделения пехоты ВСУ, оборудовавшие опорные пункты в полуразрушенных домах одного из населенных пунктов.
После доразведки и подтверждения целей координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали установки для стрельбы.
В ходе артиллерийской поддержки штурмовых подразделений Тульских десантников, расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженным целям. Тремя точными выстрелами орудия пехота ВСУ была уничтожена.