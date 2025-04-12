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12.04.2025 (05:30)

Артиллеристы тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области

Расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ и огневой поддержке штурмовых групп соединения в курском приграничье.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от расчета установок цели до нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут. Эти навыки отработаны до автоматизма. Артиллеристы с расстояния свыше 8 км ведут прицельный огонь, скорость которого достигает восьми выстрелов в минуту.

В ходе воздушной разведки тульских десантников были обнаружены подразделения пехоты ВСУ, оборудовавшие опорные пункты в полуразрушенных домах одного из населенных пунктов.

После доразведки и подтверждения целей координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали установки для стрельбы.

В ходе артиллерийской поддержки штурмовых подразделений Тульских десантников, расчет гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по обнаруженным целям. Тремя точными выстрелами орудия пехота ВСУ была уничтожена.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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