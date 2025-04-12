12.04.2025 (05:00)

Ударная группа армейской авиации ВКС поразила замаскированную бронированную технику ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ударная группа армейской авиации ВКС поразила замаскированную бронированную технику ВСУ

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52м «Аллигатор», ударного вертолёта Ми-28нм «Ночной охотник» и многоцелевого вертолёта Ми-8 уничтожили бронированную технику ВСУ, замаскированную в лесистой местности курского приграничья.

В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар авиационными ракетами С-8 по заданным координатам.

После чего экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

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