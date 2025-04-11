11.04.2025 (16:30)

Корабельная тактическая группа Северного флота вышла в Баренцево море

Сегодня в Баренцево море вышла корабельная тактическая группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В составе группы в море в течение нескольких дней будут действовать малые противолодочные корабли «Юнга» «Брест» и «Снежногорск», а также малый ракетный корабль «Рассвет».

Моряки проведут ряд учений, выполнят комплекс совместных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в составе тактической группы.

В ходе тренировки также будут отработаны действия по развёртыванию корабельной группы в море, поиску подводных лодок, отражению налёта авиации и беспилотных летательных аппаратов условного противника и борьбе с безэкипажными катерами.

Боевые упражнения будут выполнены в закрытом для судоходства районе Баренцева моря.

Выход тактической группы из Кольского залива обеспечила минно-тральная группа Северного флота в составе базовых тральщиков «Коломна» и «Котельнич».

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