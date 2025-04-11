11.04.2025 (15:30)

Военные автоинспекторы ЦВО провели профилактическое занятие с военнослужащими в Самаре

Инспекторы военной автомобильной инспекции (территориальной) Центрального военного округа (ЦВО) провели профилактическое занятие с военнослужащими, которые проходят службу в должности водителей военной комендатуры Самары.

Начальник 132 (территориальной) ВАИ ЦВО подполковник Василий Дерябин провёл занятие и напомнил военнослужащим о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и вежливого отношения как к другим водителям, так и к пешеходам. Кроме того, инспекторы акцентировали внимание военных полицейских на порядке применения проблесковых маячков на служебных автомобилях. В завершении специалисты ответили на возникшие вопросы военных водителей и рассказали об изменениях в российском дорожном законодательстве.

Военные автоинспекторы ЦВО на регулярной основе проводят профилактические занятия по соблюдению правил дорожного движения для военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей. Главная цель – это снижение дорожного травматизма на дорогах, побуждение водителей к совершенствованию навыков езды и повышения уровня правовой осведомлённости среди личного состава.

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