11.04.2025 (14:30)

Юнармейцы Татарстана приняли участие в акции «Верни герою имя»

Участники юнармейского движения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан приняли участие в патриотической акции «Верни герою имя». Школьники провели субботник и привели в порядок монумент, посвящённый героям Великой Отечественной войны (ВОВ), а также прилегающую к нему территорию.

В ходе мероприятия школьники убрали старую листву и мусор, скопившейся за осенне-зимний период. Сам монумент очистили от пыли и грязи. В завершении мероприятия юнармейцы возложили цветы и почтили минутой молчания павших героев ВОВ.

Всероссийская акция «Верни герою имя» проходит во все субъектах, находящихся в зоне дислокации Центрального военного округа. Основная цель мероприятия патриотическое воспитание и побуждение юнармейцев изучению истории Отечества, в том числе при благоустройстве памятников и монументов.

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