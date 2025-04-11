11.04.2025 (14:30)
Юнармейцы Татарстана приняли участие в акции «Верни герою имя»
Участники юнармейского движения Чистопольского муниципального района Республики Татарстан приняли участие в патриотической акции «Верни герою имя». Школьники провели субботник и привели в порядок монумент, посвящённый героям Великой Отечественной войны (ВОВ), а также прилегающую к нему территорию.
В ходе мероприятия школьники убрали старую листву и мусор, скопившейся за осенне-зимний период. Сам монумент очистили от пыли и грязи. В завершении мероприятия юнармейцы возложили цветы и почтили минутой молчания павших героев ВОВ.
Всероссийская акция «Верни герою имя» проходит во все субъектах, находящихся в зоне дислокации Центрального военного округа. Основная цель мероприятия патриотическое воспитание и побуждение юнармейцев изучению истории Отечества, в том числе при благоустройстве памятников и монументов.