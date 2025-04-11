11.04.2025 (13:30)

Первая торжественная отправка призывников к местам службы состоялась в Новосибирской области

Первая отправка граждан, призванных для прохождения военной службы в рамках весеннего призыва, состоялась в Новосибирской области.

Мероприятие прошло на территории областного сборного пункта. С напутственными словами к призывникам обратились представители военного комиссариата Новосибирской области, духовенства, ветераны Вооруженных Сил РФ и юнармейцы.

На сборном пункте призывники прошли медицинское освидетельствование, дактилоскопическое исследование, профессиональный отбор с учетом имеющегося образования. Новобранцев обеспечили военной формой, армейскими несессерами для личного пользования, банковскими картами для получения денежного довольствия.

Первая команда новосибирцев направилась в воинскую часть материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Всего из Новосибирской области в ходе весеннего призыва будет направлено на военную службу более 2 тыс. новобранцев, из них более 30 призывников отправятся для прохождения военной службы в Президентский полк и научные роты.

Весенний призыв стартовал 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

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