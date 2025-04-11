11.04.2025 (17:30)

Вооруженные Силы Российской Федерации и Таджикистана завершили совместное учение на полигоне Харб-Майдон



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Вооруженные Силы Российской Федерации и Таджикистана завершили совместное учение на полигоне Харб-Майдон

Совместное военное учение Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан завершилось проведением розыгрыша совместных практических действий по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон.

В ходе учения воинские контингенты двух стран отработали организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности. Основным этапом учения стало проведение совместной операции по ликвидации НВФ, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп.

По легенде учения, отряды НВФ перешли государственную границу и напали на пограничный наряд Государственного Комитета национальной безопасности. Подразделения пограничных войск приступили к отражению атаки превосходящих сил противника. Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», выполнив воздушную разведку государственной границы, обнаружили местоположение противника и его огневые средства. Пара штурмовиков Су-25 нанесли огневое поражение противнику ударом неуправляемыми авиационными ракетами по выявленным позициям. С целью недопущения дальнейшего продвижения условного противника, расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» Совместных сил нанесли огневое поражение противнику, разбили его на группы и заблокировали в населенном пункте. Для уничтожения легкобронированной техники противника в населенном пункте была применена тактика «Рой» ударными FPV-дронами «Заноза», что позволило создать благоприятные условия для начала ведения штурмовых действий. Кроме того, операторы беспилотников коптерного типа применили дистанционный метод установки дымовой завесы для прикрытия штурмовых групп.

Штурмовые группы на мотоциклах и легких автомобилях высокой проходимости типа «багги» стремительно прибыли в населенный пункт и провели зачистку от условного противника применяя элементы армейской тактической стрельбы из стрелкового вооружения. Российские экипажи бронетранспортеров БТР-82А с 30-мм автоматическими пушками 2А42 и 7,62-мм танковыми пулеметами Калашникова совместно с экипажами БТР-80 и БМП-2 Таджикистана, прикрывая штурмовые группы, отработали уничтожение легкобронированной техники и живой силы противника. Звено ударных вертолетов Ми-24 Совместных сил России и Таджикистана нанесли удар по колоннам резерва бандгруппы неуправляемыми авиационными ракетами.

Для уничтожения уцелевших остатков колонны резерва противника были применены ударные FPV-дроны ПВХ-1 по тактике «Рой» и квадрокоптера «Муравей» с кассетной боевой частью.

Продвигаясь в глубь обороны «противника», мотострелковые подразделения на БТР-82А и БТР-80 совместно с экипажами танков Т-72Б3М и Т-72 Совместных сил нанесли огневое поражение по укрытиям опорного пункта и бронированной технике, обеспечив безопасное продвижение совместных войск. После успешного проведения штурмовых действий «противник» был обращен в бегство. С целью предотвращения отхода противника к государственной границе и полного разгрома НВФ на пути отхода противника был высажен тактический воздушный десант, который ликвидировал оставшихся боевиков.

Итогом проведенной операции стало восстановление контроля над государственной границей подразделениями пограничных войск Республики Таджикистан. Для поддержания правопорядка и оказания помощи в пострадавшие населенные пункты прибыли подразделения внутренних войск, МЧС и медицинские бригады.

После завершения розыгрыша практических действий на полигоне Харб-Майдон прошла церемония закрытия учения. В исполнении объединенного военного оркестра прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Таджикистан. Наиболее отличившиеся входе совместного учения военнослужащие были награждены ведомственными знаками отличия, грамотами и ценными подарками. В конце церемонии участники учения в едином строю прошли торжественным маршем с флагами двух государств.

Совместное военное учение Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан проходило с 7 по 11 апреля 2025 года на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана. Основу российского воинского контингента составили подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Таджикистан.

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