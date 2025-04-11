11.04.2025 (12:30)

Морские пехотинцы Балтийского флота провели занятие по боевой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота отработали ряд учебно-боевых задач на полигоне Хмелевка.

В ходе проведения занятия по боевой подготовке в рамках контрольной проверки военнослужащие выполнили боевые стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов, а также из вооружения бронетранспортеров БТР-82А.

Кроме того, на полигоне Хмелевка морские пехотинцы в составе подразделений отработали действия в наступлении при высадке с моря, выполнили задачи по преодолению минно-взрывных заграждений и эвакуацию раненых с поля боя.

В общей сложности, в плановом мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 200 военнослужащих, более 10 единиц военной и специальной техники.

На последующих этапах морские пехотинцы проведут учение по ведению разведки в районах действия условных диверсионно-разведывательных групп с применением средств наземной и воздушной разведки, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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