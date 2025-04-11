11.04.2025 (11:30)

Силы поисково-спасательного обеспечения Балтийского флота провели учение в море по оказанию помощи аварийному кораблю

В рамках планового учения с силами поисково-спасательного обеспечения Балтийского флота в море проведены мероприятия по оказанию помощи условно аварийному кораблю.

В мероприятии были задействованы экипажи спасательного буксира «СБ-123», спасательного буксирного судна «Александр Фролов», рейдового водолазного катера «Асхат Зиганшин», а также киллекторное судно «Александр Пушкин» Балтийского флота.

Экипажи судов отработали организацию поисково-спасательных действий и оказания помощи условно аварийному судну, получившему повреждения в ходе атаки противника, с выполнением практических действий по тушению пожара, заделывания пробоин, поиском и спасением личного состава на воде.

Также в ходе тренировки спасатели выполнили задачи по подъёму спасённых на борт судна с оказанием пострадавшим первой медицинской помощи.

Тренировки сил поисково-спасательного обеспечения Балтийского флота проводятся на регулярной основе. Ежегодно в ходе тренировок спасателями БФ оттачиваются навыки оказания помощи надводным кораблям и судам, подводным лодкам, а также летательным аппаратам, терпящим бедствие в море.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице