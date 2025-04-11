11.04.2025 (20:00)

Мотострелки ЦВО отразили нападение условного противника на военный объект в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, отразили нападение условного противника на военный объект в ходе тренировки.

По замыслу мероприятия боевой подготовки, «противник» предпринял попытку прорыва на территорию воинской части, через контрольно-пропускной пункт для захвата склада боеприпасов. Получив сигнал тревоги, личный состав подразделения антитеррора под прикрытием бронетехники прибыл в назначенный район. Оперативно оценив обстановку, военнослужащие выполнили блокирование бандгруппы и ликвидировали условного противника.

Также санинструкторы отработали порядок действий при оказании первой медицинской помощи и эвакуацию условно пострадавшего в медицинское учреждение. При проведении тренировки, для приближения к реальной боевой обстановке, использовались холостые боеприпасы и имитационные средства.

Всего к мероприятию боевой подготовки было привлечено около 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице